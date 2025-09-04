«Проживет максимум два года»: женщина назвала симптом, после которого у нее нашли рак 4-й стадии

Жительница Великобритании Мейв Фаннинг рассказала, как узнала, что больна раком четвертой степени. Однажды утром она проснулась от боли в желудке и связала это с расстройством пищеварения.

Женщина длительное время испытывала дискомфорт, но не обращалась к врачам. Позже к проблемам с ЖКТ присоединился кашель, однако Фаннинг подумала, что простыла и вновь не придала значения.

Насторожилась она только тогда, когда появилась одышка, не связанная с физической активностью. Обследование показало, что в легких женщины скопилось значительное количество жидкости.

«Врач сказал, что у меня, вероятно, рак крови, и предложил госпитализацию. Было душераздирающе объяснять детям, что меня не будет рядом. Они смотрели из окна, как я ухожу, и плакали», - рассказала 38-летняя Фаннинг в беседе с Daily Mail.

В больнице выяснилось, что у пациентки тимома – злокачественная опухоль, поразившая вилочковую железу. Болезнь вступила в последнюю, четвертую стадию и поразила легкие. Врачи не стали обнадеживать Мейв и откровенно заявили, что она «проживет максимум два года» и паллиативная помощь — единственный выход.

