«Дело не в усталости от экрана»: женщина с жалобами на боль в глазах оказалась неизлечимо больна

Жительница Нью-Йорка Аманда Хан обратилась в клинику с жалобами на быструю утомляемость глаз после длительной работы за компьютером. Оказалось, что 29-летняя женщина неизлечимо больна.

Пациентка долгое время не обращала внимание и на другие симптомы, такие как внезапное онемение рук или ног и проблемы с памятью. К медикам Аманда обратилась только после начала острой боли в глазах при пытках посмотреть вниз и в сторону. Вскоре острота зрения начала падать.

«Все выглядело размытым, цвета казались неправильными, и я чувствовала, что с моими глазами что-то не так. Я поняла, что дело уже не только в усталости от экрана», — рассказала пациентка изданию Daily Mail.

Проведенное обследование, которое включало МРТ, показало, что у Аманды рассеянный склероз, поражающий головной, спинной мозг и зрительные нервы. Оказалось, что мама пациентки также страдает от этого недуга. Так как Аманда вовремя обратилась к врачам, прогрессирование болезни смогли остановить, но не излечить.

Ранее у 52-летнего актера из «Анатомии страсти» Эрика Дэйна диагностировали склероз.