Проверять причину смерти не стали: миллионер тайно женился на молодой сиделке и внезапно скончался

В Ирландии сиделка за один день стала миллионершей. Она вышла замуж за обладателя богатств, которому было 75 лет, и уже на следующий день оказалась вдовой — пожилой супруг внезапно скончался, передает газета Daily Mirror.

Ирландец решил жениться на своей сиделке, которая младше его на 26 лет. Мужчина принял решение в тайне ото всех. Счастье молодоженов длилось недолго: уже на следующий день страдавший от рака крови миллионер умер.

В тот же момент сиделка стала обладательницей приличного состояния. Близкие ирландца хотели, чтобы власти проверили причину его смерти, но те не стали ничего делать. Они вместе с экспертами пришли к выводу, что бизнесмен скончался от инфекции.

Ранее сообщалось, что ведущий телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Монта Мино ушел из жизни. Он почувствовал себя плохо в ресторане.