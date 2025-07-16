Проведение судмедэкспертизы постоянно переносят: мать годами пытается наказать медиков, виновных в смерти сына

Жительница Челябинска лишилась 16-летенго сына, который родился с аутизмом, когда тот лежал в психиатрической клинике. Персонал медучреждения утверждает, что подросток внезапно перестал дышать сам по себе. Однако мать несовершеннолетнего с таким выводом категорически не согласна и требует наказать виновных в гибели ребенка, передает НТВ.

Женщина отдала сына в психиатрическую клинику после того, как он стал слышать голоса, которые повелевали ему причинить вред младшему брату. В спецучреждении за подростком обещали ухаживать круглосуточно, но на деле, ка считает мать, ее ребенка оставили без помощи в самый важный момент.

По словам жительницы Челябинска, ее мальчика привязывали к кровати, что он даже не мог пошевелиться. После вскрытия выяснилось, что у подростка по какой-то причине началась рвота. В связи с этим женщина сделала вывод, что о ее сыне никто не заботился.

Несмотря на данные обстоятельства, мать не может добиться наказания для виновных в гибели ребенка уже 3 года. Проведение судмедэкспертизы постоянно переносится и заседания откладываются. По последним данным, специалисты должны будут вынести окончательный вердикт в четвертом квартале 2025 года.

Ранее в Сочи мама подростка с аутизмом пытается наказать его насильников. Женщина обратилась в СМИ и заявила, что не знает, как добиться справедливости.