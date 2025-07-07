«Я не знаю, как добиться справедливости»: мама подростка с аутизмом пытается наказать его насильников

Жительница Сочи пожаловалась, что правоохранители не хотят возбуждать дело о насилии над ее сыном. Юноша с аутизмом подвергся издевательствам со стороны старшеклассников.

Подробности истории приводит Telegram-канал Осторожно, новости. По слова женщины, ее 15-летний сын учится в восьмом классе в школе Хостинского района. Там над подростком начали издеваться подростки постарше. Впоследствии их отчислили, однако хулиганские выходки в отношении больного мальчика не прекратились.

Парня перевели на домашнее обучение, но даже вне стен школы над ним не прекратили издеваться. Бывший одноклассник юноши вместе с другом совершил в отношении его насильственные действия сексуального характера. Мать пострадавшего школьника обратилась в СК с требованием возбудить дело, но впоследствии ей отказали. Женщине предложили взять деньги у родителей хулиганов, заявив, что «так будет лучше для всех».

«Я не знаю, каким образом мне добиться справедливости, не придав это дело огласке, чтобы уголовное дело о совершении насильственных действий в отношении моего ребенка все-таки завели», — рассказала жительница Сочи.

Ранее в Сосновом Бору 16-летнюю школьницу дважды изнасиловали в пункте выдачи заказов маркетплейса. С заявлением в полицию обратился отец девушки.