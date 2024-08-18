Прошел 60 км, чтобы спасти мать: житель Суджи смог вырваться из окружения бойцов ВСУ

Житель Курской области смог, находясь в окружении врагов, выжить и спасти мать. Мужчина прошел 60 километров до места эвакуации и не раз был на волосок от гибели. Например, россиянину пришлось столкнуться с украинским дроном, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, житель Суджи в день нападения ВСУ решил, что пора бежать из города. Он добрался до матери и предложил ей уехать, однако женщина не захотела из-за любимой кошки. Тогда мужчина на время оставил ее, а после вернулся в практически оккупированный город, несмотря на угрозу жизни.

Он уговорил мать выехать из Суджи на эвакуационном автобусе, а сам отправился в одиночку до пункт размещения, так как мест в транспорте больше не было. Россиянину пришлось пройти 60 километров. Все это время мужчина рисковал жизнью, потому что находился на территории, где идут активные боевые действия.

Ранее пропавшего после издевательств бойцов ВСУ дедушку из Суджи нашли живым. Его показали на видео украинские правоохранители.