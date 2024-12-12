И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 12 декабря 2024, 16:41
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Пропаганда азартных игр: завуч лицея потребовала снять украшения в тематике «Алисы в Стране чудес»

В Петербурге завуч заявила, что гирлянды в ее лицее пропагандируют азартные игры.
Пропаганда азартных игр: завуч лицея потребовала снять украшения в тематике «Алисы в Стране чудес»

© Freepik

В одном из петербургских лицеев потребовали снять новогодние украшения, сделанные в тематике сказки «Алиса в Стране чудес». Завуч образовательного учреждения уверена, что они пропагандируют азартные игры, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Внимание работника лицея привлекли игральные карты, которыми украсили кабинет 4 класса. В этом году дети вместе с учителем проходили произведение Льюиса Кэрролла.

В итоге завуч приказала убрать карты, так как они пропагандируют азартные игры. Кроме того, пришлось срезать гирлянды с мастями.

По словам родителей, дети были очень расстроены произошедшим. Поэтому некоторые из взрослых предложили вновь повесить украшения и вновь встретиться с завучем.

Ранее сообщалось, что в школах Свердловской области появился специальный курс для старшеклассников. Они будут изучать государственные паблики.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Осторожно, новости
Автор:Артем Хохлов
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