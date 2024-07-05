Премьер Великобритании Риши Сунак, который активно оказывал помощь Украине, подал в отставку. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что политика постигло так называемое проклятье Владимира Зеленского.

Сунак стал третьим премьером, лишившимся своего поста с 2022 года. До него были Борис Джонсон и Лиз Трасс — все они высказывались в пользу нынешнего киевского режима и все трое покинули свои посты. Таким образом, считает Коц, их постигло «проклятье просроченного президента».

«Однако от проклятия теперь уже просроченного президента в разное время пострадали не только британцы, но и другие любители тактильных контактов с Зеленским», — написал военкор в Telegram-канале Kotsnews.

Так же пострадали глава правительства Италии, спикер палаты общин из Канады и представитель Конгресса Соединенных Штатов, которые имели «тактильный контакт» с украинским президентом.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжается скрытое противостояние между бывшим командующим ВСУ Валерием Залужным и главой страны. Экс-военачальник хочет занять место Зеленского.