В США кремировали тело убитого на фестивале Burning Man россиянина: в деле найдены улики

В США кремировали тело россиянина Вадима Круглова, погибшего на фестивале Burning Man в Неваде. Об этом сообщил в беседе с 360.ru его отец Игорь Круглов.

Церемония прощания с участием православного священника состоялась два дня назад. Сейчас прах Вадима Круглова находится в Нью-Йорке, где родственники ожидают оформления всех необходимых документов для его последующей передачи в Россию.

Между тем, в деле о убийстве появились новые детали. Полиция США официально сообщила об обнаружении ножа, который, предположительно, является орудием преступления. Однако, по словам Игоря Круглова, нож вместе с телефоном его сына был найден еще в первый день после происшествия. Отец погибшего также отметил, что следствие не предоставляет ему никакой новой информации о ходе расследования.

«Никакого хода [расследования] нет. Конечно, они работают, они не сидят без дела», – отметил он.

Отец убитого пообщался также с журналистами из Kp.ru. В разговоре с ними он сообщил, что у полиции есть и отпечатки пальцев, и данные геолокации. По предварительной версии, Вадим умер от удара обычным кухонным ножом в шею.

«Именно сейчас прах доставляется в Нью-Йорк. Будем ждать соответствующие документы около двух недель. Затем привезут его в Москву, есть варианты для этого. Мы не планируем проводить повторное прощание в России. Мы семьей простились онлайн. Захороним в Омске, но это уже наше внутреннее дело», – добавил он.

Напомним, 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов переехал в США два года назад. Его жизнь трагически оборвалась во время знаменитого фестиваля. Организаторы Burning Man объявили награду в размере 10 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет найти убийцу. Расследование продолжается.