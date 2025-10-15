Проехал 14 километров: отец забыл несовершеннолетнего сына на трассе М-4

В Воронежской области отец по невнимательности забыл сына на трассе М-4. Некоторое время он не замечал отсутствие ребенка и спохватился только тогда, когда его оповестили аварийные комиссары, передает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, водитель остановился на проезжей части, чтобы узнать дорогу до пункта назначения. Его сын в это время покинул автомобиль в поисках туалета.

Когда юноша вернулся, то отца уже не было на месте. Он продолжил движение по трассе. Неизвестно, сколько бы еще мужчина находился в пути, если бы комиссары с КПП, куда пришел парень, не оповестили его о случившемся. Водитель успел проехать 14 километров.

