Проделал путь длиною 120 километров: украинец пытался сбежать в Молдавию в растительном масле

Украинские пограничники пресекли попытку бегства мужчины из страны, передает Telegram-канал Московский комсомолец. Они раскусили хитрый план гражданина, который заключался в том, чтобы спрятаться от лишних взглядов в бочке с растительным маслом.

Мужчина разработал для бегства из страны, где вовсю идет мобилизация, план. На его первой стадии украинец смастерил специальные крепления со страховочными ремнями и установил его в цистернах. Затем беглец погрузился в растительное мало по грудь и таким образом отправился к границе с Молдавией.

Грузовик с убежищем проделал путь длиною 120 километров — от Винницы до границы. Однако при осмотре транспортного средства мужчина попался. Его задержали вместе с водителем.

Ранее сообщалось, что беженка с Украины едва не погибла в подмосковном ЖК. На дом совершили атаку ВСУ.