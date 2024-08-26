Проблема связана с новым образовательным стандартом: родители жалуются на отказы зачислить детей в 10-й класс

Родители школьников в нескольких регионах России пожаловались на то, что их дети не могут пройти в 10-й класс. Проблема приобрела федеральный характер, поэтому взывало волнение как в обществе, так и в Сети.

О многочисленных жалобах родителей сообщает издание «Коммерсантъ». По данным СМИ, например, в Москве дети не могут справиться с внутренними экзаменами, по результатам которых проводится зачисление в профильные классы, общеобразовательных — в школах не осталось.

Возможно, все дело в том, что учреждения проводят отбор в десятые классы по своим критериям. Такие права им дал новый образовательный госстандарт.

Генпрокуратура РФ уже поддержала возмущенных родителей. Надзорный орган стоит на позиции, что возможность дальнейшего образования должна быть предоставлена всем.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из школы уволили учительницу. Ее заподозрили в домогательствах 17-летнего подростка.