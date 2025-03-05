Пришлось уехать подальше: мальчик, которого стошнило на концерте DaBaby, покинул Москву из-за травли

Юный москвич столкнулся с травлей после того, как сходил на концерт американского рэпера DaBaby в столице. Дело в том, что мальчика стошнило прямо на сцене, когда он танцевал с любимым исполнителем. Это стало поводом для издевательств в Сети и школе. Родители 13-летнего подростка приняли решение увезти его подальше от людей, передает Telegram-канал Mash.

Несовершеннолетний поклонник творчества рэпера DaBaby не пил на его концерте — он просто перенервничал, когда оказался на сцене рядом с кумиром. После того как мальчика стошнило, в Сети стали появляться ролики с ними.

Из-за сильного хейта в адрес сына родители приняли решение увезти его подальше от людей. Сейчас школьник живет на даче, где пережидает волну ненужной ему славы.

Ранее сообщалось, что DaBaby встретили в Москве, как полагается встречать иностранных гостей — песней «Валенки». Ее исполнял ансамбль в русских народных костюмах.