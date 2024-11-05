Пришлось спасаться у московских врачей: семья из Москвы обвинила турецкого педиатра в халатности

Москвичам с детьми пришлось экстренно прервать отдых в Турции из-за болезни и халатности местного врача. Специалист не смог поставить точный диагноз несовершеннолетним, взял оплату и удалился, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Глава семейства рассказал журналистам, что его дети после приезда на отдых покрылись красными пятнами. Также у них была высокая температура. Чтобы выяснить причину этих симптомов, родители вызвали врача. При чем жили москвичи в одном из самых дорогих отелей Турции.

Медик осмотрел несовершеннолетних и заявил, что у них акклиматизация. После этого он взял 100 долларов и удалился. Взрослых не устроил этот осмотр и они обратились за помощью к московским врачам. Вскоре российские специалисты сообщили, что у детей вирус Коксаки. Для прохождения лечения семье пришлось вернуть на родину и в срочном порядке завершить отпуск, на который было потрачено 1,3 млн рублей.

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