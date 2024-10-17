Прихожане дали им отпор скамейками и ведрами: около 100 мужчин в форме пытались захватить храм на Украине

Прихожане на Украине смогли отстоять храм в противостоянии с вооруженными захватчиками. Около 100 мужчин в форме пытались занять церковное сооружение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, неизвестные бойцы попытались захватить Михайловский кафедральный собор УПЦ в Черкассах. Они включили песню про Бандеру и пошли на штурм.

В храме они атаковали прихожан, громя все вокруг. Завязалась драка, в ходе которой митрополит УПЦ Феодосий получил травмы.

Однако прихожанам все же удалось отстоять храм. С помощью ведер и скамеек они изгнали поклонников Бандеры. В Сети опубликовали кадры противостояния гражданских и бойцов.

Ранее в Одессе сотрудник военкомата избил женщину. Украинка, по словам мужчины, мешала ему проводить мобилизацию.