«Приходит справка, что у меня прописан Иисус»: челябинка решила продать квартиру и узнала неприятный нюанс

В необычную ситуацию попала жительница Челябинска. Женщина случайно узнала, что в ее квартире прописан иностранный гражданин по имени Иисус. Сначала хозяйка жилплощади подумала, что кто-то пытается провернуть преступную схему.

Портал 74.ru взял комментарий у россиянки. По словам женщины, она хотела продать жилье и для этого заказала выписку из ЕГРН на сайте госуслуг. Получив необходимую информацию, челябинка крайне удивилась, ведь без ее ведома в квартире проживал некто 39-летний Иисус, гражданин Бразилии.

«Буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — рассказала хозяйка жилплощади.

После этого женщина обратилась в полицию. Там ее успокоили. Правоохранители уверили жительницу Челябинска, что произошел сбой при регистрационном учете в ее квартире. Иисус, к слову, тоже живет в Челябинске, но на соседней улице.

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