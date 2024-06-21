Приговоренный к казни преступник захотел найти девушку по переписке

В США преступник захотел найти девушку по переписке и оставил заявку об этом на сайте для знакомств. Об этом сообщает Daily Star.

В 2018 году Роберт Аллен Саттерфилд убил семью из трех человек и сжег их трупы. Злоумышленник был приговорен к казни в 2023 году, но это не отняло у него желания найти пару.

Американец создал страницу на сайте Wire of Hope, где ему могут написать интересующиеся такими отношениями девушки. 41-летний мужчина указал в профиле, что хотел бы пообщаться со взрослой, привлекательной и уверенной в себе женщиной. От потенциальной избранницы Саттерфилд ждет спонтанности и готовности делиться различными идеями.

Преступник описал себя как одинокого, спортивного и легкого на подъем человека. В анкете он уточнил, что предпочитает слушать рэп и музыку в жанре R&B. Саттерфилду даже удалось прикрепить к своему аккаунту фотографию.

Известно, что сайт Wire of Hope был создан группой приятелей, которые видят в переписке с заключенными возможность помочь им. По их мнению, общение преступников с людьми вне тюрьмы может разнообразить их жизнь.

Ранее мы писали, что в Петербурге врачи успешно прооперировали девочку с «маской Бэтмена» из США.