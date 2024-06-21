Петербургские врачи успешно прооперировали девочку с «маской Бэтмена» из США

Хирурги в Санкт-Петербурге успешно прооперировали юную американку Луну Феннер, известную в Сети как девочка с «маской Бэтмена». Девочке удалили рубцы и остатки невуса, сообщает 360.ru.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - рассказала врач.

Девочке также восстановили смыкание век левого глаза и сделали пластику века. Операция длилась почти 5,5 часов. Ближайшие три дня Луна проведет в больнице под присмотром медиков.

«Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - отметила представительница больницы.

Луна Феннер стала известной в 2019 году, когда ее в 7-месячном возрасте привезла в Краснодар мама для операций по удалению невуса. Девочка родилась с огромным родимым пятном на лице, напоминающем маску Бэтмена, однако в Штатах врачи отказались делать операцию.

Первые операции ребенку были проведены в Краснодаре, однако после них на лице остались рубцы. В апреле текущего года девочку привезли в Санкт-Петербург, чтобы она прошла первую из серии операций по удалению рубцов.