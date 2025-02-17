Депутатов Госдумы пересадили на отечественные автомобили за 40 млн рублей

Российские депутаты пересели на отечественный транспорт, чтобы популяризировать его. Об этом написал в своем Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, раньше верхушка Государственной думы ездила на BMW и Genesis стоимостью около 20–30 млн рублей. Теперь депутаты передвигаются на автомобилях отечественного бренда Aurus. Их стоимость составляет около 40 миллионов рублей.

Что касается народных избранников не из верхушки, то, по словам журналиста, они пересели на бюджетные варианты. им выдали «Лады-Аура» в топовой комплектации, цена на которые порядка 3 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали пятикратно увеличить штрафы за повторные нарушения правил дорожного движения. С инициативой выступил депутат Андрей Свинцов.