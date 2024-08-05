Потребовалось 9 переливаний крови: женщине удалили опухоль весом в 6 кг

В Томске 50-летней женщине удалили опухоль весом в 6 кг из области придатков. Об этом сообщает TOMSK.RU.

В Томском областном онкологическом диспансере женщине удалили опухоль из области малого таза. Новообразование распространялось в брюшную полость и нарушало работу соседних органов. По информации источника, операция прошла без осложнений: пациентку скоро выпишут домой.

«Еще одной сложностью стало наличие у пациентки анемии и большой кровопотери. Всего женщине было сделано девять переливаний крови: в предоперационный период, во время операции и после нее», — сообщили врачи.

Ранее сообщалось, что в Сургуте врачи удалили из мозга мужчины опухоль с волосами, жиром и костями. Пациент жаловался на головные боли и головокружение. Подробности читайте в этой новости.

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