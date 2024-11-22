Поставлял оружие и продумывал преступления: 14-летний мальчик организовал банду детей-киллеров

Необычную по своему составу бандитскую группировку раскрыли в Испании. Правоохранители узнали о группе детей, которые занимались заказными убийствами. Возглавлял ее 14-летний мальчик вместе со своим отцом, передает Daily Mail.

По данным СМИ, сын и отец предоставляли для клиентов из мира криминала детей, которые выполняли заказные убийства. Мальчик, помимо набора несовершеннолетних, занимался поставкой оружия и продумыванием плана преступлений.

Дом семь использовался ее членами как оперативный центр для принятия решений. Преступления, совершенные несовершеннолетними, произошли весной этого года. Отец и сын пользовались мессенджерами, чтобы отдавать приказы юным головорезам.

Ранее в США 11-летняя девочка притворилась мертвой и спаслась при расстреле семьи. Жестокую расправу над родственниками устроил ее брат.