После звонка в полицию он снизил цену: таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

Мать одного из участников спецоперации едва не заплатила таксисту 19 тысяч рублей в столице РФ. Опустить ценник в несколько раз удалось после звонка в полицию, передает Telegram-канал Полпредство Бурятии в Москве.

Женщина прибыла в мегаполис из республики на востоке страны. Она занимается тем, что ищет информацию о сыне, который пропал в зоне проведения спецоперации.

Из аэропорта Домодедово россиянке надо было добраться до отеля на проспекте Мира. Расстояние между точками составило 50 километров.

Когда таксит довез клиентку, то потребовал с нее плату — 19 тысяч рублей. Женщина крайне удивилась цене и позвонила в полицию. После такого стоимость поездки резко опустилась до 5 тысяч.

«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости», — сообщили в полпредстве.

Ранее неприятный инцидент с участием таксиста произошел у рэпера Егора Крида. Выполнявший заказ водитель врезался в дорогостоящий внедорожник артиста.