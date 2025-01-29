«После реабилитации собирается снова на передовую»: россиянка рассказала о муже-египтянин, который ушел на СВО

Россиянка поделилась историей о муже иностранце, который ушел добровольцем на фронт после освещения похожего случая в СМИ. Телеканал RT опубликовал материал про египтянина из Уфы, служащего в зоне СВО. Женщина ознакомилась с публикацией и решила рассказать про своего супруга, ставшего участником спецоперации.

Telegram-канал RT на русском опубликовал историю жительницы Тулы. Женщина заявила, что ее муж, египтянин с гражданством РФ, ушел на фронт. Дома у главы семейства остались двое детей. По словам россиянки, супруг отправился на СВО ради их будущего.

«Мой муж — египтянин с гражданством РФ, тоже ушел добровольно за Россию, ради будущего детей, у нас 2 детей, тяжело ранен, и после реабилитации опять собирается на передовую. Гордимся. Тула», — рассказала женщина.

Ранее российский боец заявил, что дети элит массово едут в зону СВО. При этом они выбирают службу в тылу, а не на передовой.