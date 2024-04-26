Посещение салона красоты завершилось для четырех женщин заражением ВИЧ

Центр по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировал массовое заражение ВИЧ среди клиентов одного из салонов красоты. Пострадавшими значатся четыре женщины, сделавшие популярную процедуру «вампирский лифтинг».

Как пишет Daily Mail, всего ВИЧ могли заразиться до 59 посетителей данного салона.

Вместе с тем, это первый известный случай заражения вирусом иммунодефицита через косметические инъекции.

В процессе процедуры медик берет у пациента кровь, из которой затем получают плазму и вводит в проблемные зоны лица, требующие подтяжки.

Известно, что все заразившиеся посетили салон под названием VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке штата Нью-Мексико. При этом официально услуги в этом заведении не предоставляли, так как косметологический кабинет закрыли еще в 2018 году из-за выявленных санитарных нарушений. В 2022 году владелицу приговорили к 3,5 годам тюрьмы за ведение медицинской практики без лицензии.

Ранее в Челябинской области ВИЧ-инфицированный мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, укусил полицейского при задержании. У оперативника осталась глубокая царапина на руке. Теперь ему предстоит сдать анализы, чтобы выявить, заразился он или нет.