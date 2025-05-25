Посадили на три года: девушка обвинила в изнасиловании парня, который не подарил ей iPhone

В Ульяновске парень получил три года колонии по ложному обвинению. Девушка, которая написала на него заявление, призналась на суде, что выдумала историю про изнасилование, передает Telegram-канал Baza.

Россиянка и гражданин Узбекистана познакомились в мае 2024 года. Парень после этого предложил девушке вступить с ним в интимную связь в обмен на iPhone. Жительница Ульяновска согласилась, но так и не получила заветный телефон.

Обманутая девушка решила отомстить обидчику и написала на него заявление, обвинив в изнасиловании. Во время суда «потерпевшая» опомнилась и рассказала, что на самом деле ничего подобного не было. Однако помочь фигуранту дела не удалось — его все-таки отправили в колонию.

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