«Пора вставать»: белорусский художник раскопал могилу Ван Гога и объяснил свой поступок

Белорусский художник Алексей Кузьмич выкопал могилу нидерландского художника, известного на весь мир, Винсента Ван Гога, которая находится во французском городе Овер-сюр-Уаз. Мужчина сделал это ради перформанса, но не смог довести дело до конца, так как его настигли охранники кладбища.

Видео с рассказом о том, как художник решился на данную затею, он опубликовал в своем YouTube-канале. По словам Кузьмича, ему невыносимо жить в мире, где «художники закончились». При этом он нанес на лицо белую краску.

«Но отныне все будет иначе. Художник, пора вставать. Художник, вставай!» — сказал он, стоя перед туристами в белом костюме с лопатой в руках.

Блогер собирался выкопать гроб Ван Гога по звонку будильника, который он поставил рядом с захоронением. Все шло по плану, пока к нему не подбежали сотрудники кладбища. Они повалили мужчину на землю, и съемка остановилась.

Напомним, что нидерландский художник Винсент Ван Гог за десять лет смог создать более 2100 произведений. Он умер 29 июля 1890 года во Франции.

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