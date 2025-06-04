Попугай перегрыз провода и сорвал запуск первой австралийской космической ракеты

Попугай какаду сорвал запуск австралийской ракеты. Пернатый перегрыз провода и оставил наземное оборудование без питания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, Австралия впервые готовилась к запуску ракеты, но он не состоялся. Всему виной стал попугай, который перекусил электрические провода. Тем самым он обесточил наземную систему поддержки. Действия пернатого попали на камеру видеонаблюдения и были показаны на телевидении.

Специалисты не сразу обнаружили поломку, а только во время обратного отсчета. Из-за случившегося запуск первой ракеты пришлось отложить на неопределенный срок.

«Мы не утверждаем, что это основная причина наших проблем с электричеством... но мы ее и не исключаем!», — сообщили в компании-разработчике ракеты Eris.

Теперь команде предстоит устранить повреждения.

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