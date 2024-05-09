«Попробуйте встать в 0 градусов в колготках на асфальт»: участница парада в Перми чеканила шаг в одной туфле

Участница парада в Перми, потерявшая туфлю, заявила, что почувствовала «жуткий холод». По ее словам, обувь слетела после того, как на ногу случайно наступила следом идущая девушка.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Наполовину босая девушка оказалась сотрудницей конвоя ГУ ФСИН. Она рассказала, что на параде была в туфлях на резинке своего размера. Более того обувь скрепили скотчем вокруг ноги, но он не помог – туфля слетела и осталась на площади.

«Первое, что я почувствовала тогда - это жуткий холод, попробуйте встать в 0 градусов в колготках на асфальт», - поделилась участница парада.

Она рассказала, что несмотря на инцидент, не стала нарушать строй. После парада ее благодарили, что не подвела.

Потерянную на площади туфлю принесли к автобусу – домой участница парада отправилась обутая.

Девушка, по вине которой слетела обувь, принесла извинения.

Ранее сообщалось, что на параде в Москве военнослужащий потерял ботинок.