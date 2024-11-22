Получившая гражданство Франции фигуристка Лопарева вырезала фразу про русских из песни для ритм-танца

24-летняя фигуристка Евгения Лопарёва выступила с Жоффре Бриссо на Кубке Варшавы. Спортсмены внесли изменения в музыку, под которую они исполнили ритм-танец.

Для короткой программы Евгения и Жоффре выбрали песню Boney M, которая заканчивается фразой «Oh, those Russians» («Ох, эти русские»). Но их выступление завершилось словами «Oh, those dancers» («Ох, эти танцоры»), следует из трансляции, опубликованной на YouTube-канале skating archive.

Отметим, что фигуристы уже выступали под данную композицию, но звучала ее старая версия. Именно такой вариант использовался на турнире в Таллине, который прошел за несколько дней до Кубка Варшавы.

Евгения Лопарева родилась в Москве. В возрасте четырех лет она уже встала на коньки, а с 12 лет начала выступать в танцах на льду. Представляла Россию в паре с Алексеем Карпушовым до 2017 года. Перед началом сезона 2018/2019 Лопарёва объединилась с фигуристом из Франции Жоффре Бриссо и решила представлять Францию. В 2022 году фигуристка получила французское гражданство.

Ранее фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева в новом образце. Спортсмен примет участие в ее шоу «Щелкунчик».