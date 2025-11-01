Получила 10 лет колонии: сибирячка превратилась в уголовницу после необычного поцелуя с арестантом

Жительница Новосибирска получила серьезный срок за попытку необычным образом передать наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) возлюбленному. Девушка разыграла романтическую сцену в суде, передает Telegram-канал Прокуратура Новосибирской области.

Сибирячку разоблачили сразу же на месте. Она дождалась появления конвоя с любимым, после чего поцеловала его в губы. Сотрудники службы судебных приставов заподозрили что-то неладное и пресекли действия девушки. После осмотра они выяснили, что та пыталась передать наркотические средства* партнеру из своей ротовой полости в его.

«Наркотические средства*, которые обвиняемая пыталась передать, были изъяты. Суд назначил виновной 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

Ранее романтик из Омска украл из ювелирного магазина золотое кольцо. Он продал его в ломбард, а на вырученные деньги отправился на свидание к жене в колонию.

