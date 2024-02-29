Полиция завела дело на пенсионерку, проникшую на поминки главы Верховного суда

Полиция завела административное дело в отношении 67-летней пенсионерки, проникшей на поминки председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Ей грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Поминки Лебедева проходили 28 февраля. Женщина давно посещает похороны известных людей – для нее это вроде хобби. Была на прощании с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, худруком Малого театра Юрием Соломиным.

На этот раз женщина присутствовала на Новодевичьем кладбище, где похоронили главу ВС РФ. После церемонии старушка подошла к незнакомым мужчинам представительной внешности, и ей по ошибке выдали магнитный пропуск в здание суда. Пенсионерка на специальном автобусе отправилась с незнакомцами на поминки.

Посетительницу поймали, когда она выходила после мероприятия. Охранники заподозрили неладное, когда женщина спросила, кому отдать пропуск. Они вызвали полицию, в отделе нарушительница провела полтора часа.

Задержанная рассказала, что «просто хотела посмотреть, как проходят похороны известных людей, как проходят православные поминки». В два часа ночи женщину привезли домой.

Подробности о смерти Лебедева читайте здесь.