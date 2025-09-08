Полиция проверяет депутата из ХМАО, который бросал нож в живот своей дочери

Полиция организовала проверку депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Виктора Макарова. Поводом стало видео шестилетней давности, на котором он бросал нож в живот дочери, лежащей на битом стекле.

Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах Макаров демонстрирует в руках острый нож – в качестве доказательства режет им бумагу. Сначала он бросает нож на дощечку, лежащую на животе девочки. Дальше он просит девочку закрыть глаза и расслабиться, после чего бросает нож в живот на расстоянии 10 сантиметров. Затем он повторяет действия.

Внимание на видео обратил блогер Иван Кулаков. Он обратился в прокуратуру с просьбой проверить депутата.

Политик сказал изданию, что занимается йогой и выступает за здоровый образ жизни. Он назвал видео с ножом бутафорией и объяснил, что ролик нужен был для подачи заявки на участие в телешоу. Девочка, действительно, потом снималась в программе.

