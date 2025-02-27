«Поклонение бесам»: чиновники демонтировали ворота в парке Кирова после слов православного ведущего Корчевникова

Ворота в парке Кирова демонтировали после замечания Бориса Корчевникова. Об этом сообщает Газета.Ru.

Борис Корчевников, который является генеральным директором телеканала «Спас», на днях обратил внимание на новые ворота, которые планировали установить в одном из парков Кирова. Телеведущему не понравился орнамент ворот, которые напомнили ему «окно в ад».

«В главном природном парке Кирова делают „ведические ворота“. На них т.н. „древо Рода“ — полу-арийская полу-славянская, самой историей и крестом разоблаченная языческая муть о поклонении роду, связи с предками и т. п., а по сути, как ни крути, поклонение бесам — то, что происходит в любом виде язычества», — уверенно заявил ведущий.

По словам Корчевникова, все, кто когда-либо пройдут через эти ворота, отрекутся от Бога.

«И безумцы не понимают, что даже вполушутку и ради забавы это будет отречением от подлинного Бога, которое аукнется по-любому в каждом человеке, кто решился на этот проход-инициацию даже ради туристической блажи», — добавил он.

После постов телеведущего в соцсетях, власти города приняли решение отказаться от установки скандальных ворот. В администрации парка заявили, что это был добрый арт-объект, который не нес в себе никакого негатива. Местные жители попросили вернуть арт-объект.

Ранее мы писали о том, что Борис Корчевников сорвался при виде карт Таро в книжном магазине.