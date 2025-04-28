Погиб один человек: в Челябинске в жилом доме с пятого этажа упал балкон с людьми

В Челябинске рухнул балкон с людьми. В момент происшествия они находились на пятом этаже.

Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент случился в 10:15 в доме, расположенном на проспекте Победы в Челябинске. Падение балкона зафиксировала камера наружного наблюдения на подъезде соседнего дома.

В администрации города сообщили, что причиной обрушения стало нарушение техники безопасности – остекление проводилось без страховочного оборудования.

Известно, что дом был построен в 1962 году. Всего в нем 5 этажей.

Источник сообщил агентству, что при обрушении умер один человек, другой находится в тяжелом состоянии. Он подтвердил, что на балконе проводили ремонтные работы без страховок.

Погибшему 42 года. Его 43-летний приятель доставлен в больницу с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обрушился балкон с двумя пенсионерками.