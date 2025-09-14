«Поехали на соревнования впервые»: россияне заняли последнее место в конкурсе по рытью могил

В венгерском Сексарде прошел турнир по рытью могли на скорость. На соревнованиях побывала команда из России. Наши ритуальщики приняли участие в конкурсе впервые и не смогли попасть в тройку призеров, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

Соревнования проходили в восьмой раз. В этом году в них участвовала 21 команда. На турнире были команды из Венгрии, Чехии, Сербии и России. Призовые места заняли местные ритуальщики.

«Нашу страну представляли сотрудники Новосибирского крематория — они поехали на соревнования впервые», — передает Telegram-канал.

Участникам конкурса надо было за два часа вырыть могилу длиной два метра, шириной 80 см и глубиной полтора метра. После требовалось засыпать ее землей за 15 минут.

