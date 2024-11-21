Подвесили на тросе и били шокером: житель Башкирии заявил, что полицейские заставили его признаться в убийстве

В Уфе местный житель пожаловался на правоохранителей. Он заявил, что те заставили его сознаться в убийстве под пытками, передает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в один из дней мужчину похитили неизвестные в балаклавах. Они заподозрили в расправе над неким гражданином родственника уфимца. Однако улик, подтверждающих его вину, не было.

Тогда незнакомцы в масках стали требовать от похищенного мужчины признания в этом преступлении. Когда тот не согласился, они повезли его в полицию. Там задержанного принялись пытать.

«Сотрудник принес буксировочный трос, связал мои ступни, пропустил его под ягодицами за спину, завязал на руках с наручниками. Затем стал затягивать. Еще один полицейский бил меня электрошокером по левой ступне. У меня были судороги», — рассказал журналистам пострадавший уфимец.

После издевательств мужчина признал вину, но в суде отказался от показаний, объяснив прежние действия пытками. Суд не стал арестовывать фигуранта дела, как на том настаивала сторона обвинения. Пока уфимец находится на своде. Расследование в отношении его продолжается.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан прокомментировала сайту «Страсти» информацию, появившуюся в СМИ.

«Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет на одном из ресурсов выявлена публикация о якобы использовании недозволенных методов дознания в отношении жителя республики, обвиняемого в убийстве. Накануне в МВД по РБ поступила жалоба аналогичного содержания. В настоящее время по указанной информации подразделением собственной безопасности МВД по РБ проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Ставропольском крае женщина обвинила воспитателей детского сада в истязании сына. По ее словам, мальчика били электрошокером.