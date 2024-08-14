Подписка на стриминг лишила американца возможности судиться с Disney из-за смерти жены

Американец не может добиться компенсации за смерть супруги в парке Disney, из-за оформленной пять лет назад подписки. Об этом пишет New York Post.

По данным источника, осенью минувшего года семейная пара отправилась в тематический парк Disney Springs в штате Флорида, где посетила ирландский ресторан. Там у женщины случился острый приступ пищевой аллергии, ей ввели антидот, однако жена Пикколо все равно умерла. Супруг решил потребовать с парка аттракционов компенсацию в размере 50 тысяч долларов (примерно 4,6 млн рублей), но столкнулся с проблемами.

Выяснилось, что в 2019 году американец оформил подписку на сервис Disney+. Оказалось, что, подписывая договор, пользователь соглашается с тем, что любые споры с компанией будут решаться лишь в порядке индивидуального арбитража. В то же время выиграть спор с компанией в неправительственном суде практически невозможно.

Вдобавок в компании отметили, что мужчина подтвердил свое согласие, использовав приложение My Disney Experience для покупки билетов в парк развлечений за месяц до смерти супруги.

Адвокаты вдовца назвали аргументы Disney некорректными. Теперь защитники настаивают на том, чтобы иск Пикколо рассматривался судом присяжных.

Ранее мы писали, что женщина проигнорировала усталость, оказавшуюся одним из симптомов рака.