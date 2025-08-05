Подозревал убийство, но молчал: появились неожиданные подробности загадочной смерти Мэрилин Монро

Судмедэксперт Томас Ногучи раскрыл неожиданные подробности смерти голливудской актрисы Мэрилин Монро спустя 36 лет после ее кончины. В книге Энн Сун Чои «Коронер Лос-Анджелеса» 98-летний специалист признался, что никогда не был полностью уверен в официальной версии о самоубийстве звезды.

Как пояснил Ногучи, расследование выявило ряд ключевых несоответствий, которые до сих пор вызывают вопросы. Выяснилось, что перед смертью актриса не употребляла наркотики* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Вызвал подозрение и тот факт, что токсиколог уничтожил образцы органов до завершения полного исследования, сообщает RadarOnline.com со ссылкой на судмедэксперта.

По словам Ногучи, он подозревал возможное убийство, однако был вынужден подчиниться решению начальства и не мог оспаривать официальную версию. Судмедэксперт не исключает, что стал жертвой заговора.

Дополнительную интригу вокруг обстоятельств гибели Монро подогревают многочисленные теории заговора. У актрисы были близкие отношения с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом. Предполагается, что Монро, обладая информацией о семейных тайнах Кеннеди, могла представлять угрозу для политических фигур.

Ранее надгробный памятник из склепа Мэрилин Монро продали на аукционе за $88,9 тысячи.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.