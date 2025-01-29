Подошел, когда изо рта потекла кровь: врач смотрел ролики в телефоне, пока рядом умирала пожилая пациентка

В Индии пожилая пациентка скончалась в мучениях, пока ее врач смотрел видео на телефоне. По факту гибели пациентки назначено внутренне расследование, передает The Times of India.

По данным СМИ, братья привезли 60-летнюю мать в больницу в тяжелом состоянии. Они положили женщину на кушетку и заметили, как дежурный врач в это время смотрит видео на телефоне. Несмотря на плачевное состояние пациентки, специалист предпочел и дальше скролить ролики. Он переложил ответственность за спасение индианки на фармацевта и медсестру.

Как рассказали журналистам братья, врач общался с пациенткой так, будто у нее обычная простуда и кашель. Он подошел к умирающей женщине только тогда, когда у нее изо рта потекла кровь. Но к тому моменту было уже слишком поздно. Пожилая пациентка скончалась.

Ранее в Индии 35-летняя женщина проглотила телефон. После извлечения устройства из желудка она умерла.