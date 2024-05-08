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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 08 мая 2024, 12:50
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Подмосковные хирурги отрепетировали и провели сложнейшую операцию на челюсти

Подмосковные хирурги отрепетировали и провели сложнейшую операцию на челюсти

© Freepik

Хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского провели уникальную операцию и восстановили челюсть пациентке, которая не могла есть и похудела до 40 килограммов.

Как пишет Telegram-канал Baza, весь процесс хирургического вмешательства сначала был тщательно смоделирован и отрепетирован врачами, чтобы избежать возможной ошибки.

Для этого лицо 28-летней пациентки отсканировали и с помощью 3D-визуализации поставили все кости в правильное положение. Только после этого медики решились на операцию, которая продлилась 12 часов и завершилась успешно.

Девушке восстановили прикус при помощи установки титановых эндопротезов. Теперь она может не только самостоятельно есть, но даже улыбаться.

Отмечается, что пациентка страдала артритом, из-за которого ее челюсть перестала нормально открываться и постепенно смещалась вверх.

Ранее жительницу Москвы два года ошибочно лечили от рака кишечника, но при повторном обследовании нашли редкий синдром под названием брюшная жаба.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Анна Воробьева
Теги:
хирургия
операция
врач