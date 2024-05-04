Москвичке, два года ошибочно лечившейся от рака, провели уникальную операцию

Жительницу Москвы два года ошибочно лечили от рака кишечника, но при повторном обследовании нашли редкий синдром под названием брюшная жаба.

Как рассказал порталу Lenta.Ru врач-хирург, заместитель главного врача Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук Борис Руденко, пациентка жаловалась на боли в области живота, потерю веса и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом сначала она проходила обследование и лечение в другой клинике, но положительных результатов там не добились.

«Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола», — пояснил медик.

Врач уточнил, что заболевание еще называют брюшной жабой. Эта патология встречается крайне редко.

Руденко отметил, что женщине провели уникальную операцию, во время которой с ювелирной точностью закрепили стент на границе аорты и места отхождения чревного ствола. Опасность заключалась в том, что любая неточность могла спровоцировать тромб.

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