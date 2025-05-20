Поддержала решение губернатора: чиновница, уволенная из-за скандального видео дочери об СВО, высказалась

Экс-глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова лишилась должности из-за дочери. Девушка записала видео, в котором похвасталась положением матери и пообещала отправить на СВО тех, кто ей не нравится. Теперь уже бывшая чиновница прокомментировала решение губернатора региона Георгия Филимонова уволить ее.

В беседе с RTVI Шевцова заявила, что не может не поддержать решение главы Вологодской области. Также экс-чиновница добавила, что и сама хотела уйти в отставку, чтобы сменить сферу деятельности.

После увольнения Юлия получила множество предложений по работе. О конкретном месте бывшая глава района пока ничего не сказала. Шевцова лишь отметила, что будет трудиться ради своей страны.

Ранее сообщалось, что третьеклассника тюменской школы избили из-за отца. Глава семейства участвует в специальной военной операции.