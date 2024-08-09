Подала иск в суд: сестре участника СВО отказали в получении 5 млн «гробовых» выплат

Суд в Василеостровском районе Санкт-Петербурга рассмотрит обращение жительницы города, которой не выплатили 5 млн рублей «гробовых» за смерть брата в зоне СВО. Жительнице Северной столице отказали в компенсации, передает 78.ru.

По данным СМИ, мужчина отбывал наказание в колонии Пермского края. В прошлом году он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий.

Вскоре стало известно о гибели россиянина. Его сестра из Петербурга хотела получить компенсацию в размере 5 млн рублей, однако в Минобороны ей ответили отказом.

В ведомстве уточнили, что боец умер не от ранения, а вследствие заболевания. Из-за этого выплата родственникам не положена. Однако петербурженку не устроил ответ и она обратилась в суд.

Ранее сообщалось что участник СВО умер в махачкалинском отделении полиции. Мужчину перед этим жестоко избили.