Под конец 2024-го сдали нервы: Дед Мороз, Человек-паук и просто мышь подрались в Казани

Эпичную хватку запечатлели жители одного из районов Казани. Они сняли на видео, как мужчины в костюмах дерутся друг с другом. Судя по кадрам, Дед Мороз в одиночку противостоял Человеку-пауку и мыши.

Видео драки появилось в Сети. Их опубликовал Telegram-канал Starhit.ru. Участники ролика начали выяснять отношения неподалеку от жилых домов. Один из очевидцев снял, как Дед Мороз бросился к машине за посохом, а потом направился в сторону Человека-паука и мыши.

Новогодний волшебник попытался отбиться им от соперников, но инициативу перехватил мужчина в костюме грызуна. Он начал вращать посохом, а затем вступил в схватку с Дедом Морозом. Изумленный или измотанный происходящим Человек-паук стал наблюдать за дуэлью со стороны. Чем закончилось противостояние, пока не известно.

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