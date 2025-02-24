«Почувствовал, что попал в водоворот»: проглоченный китом юноша рассказал о пережитом

Юноша, который выжил после того, как его проглотил кит, рассказал о произошедшем. Он признался, что сильно испугался, но не пострадал. Об этом сообщает The Guardian.

Спасшийся после попадания в рот кита молодой человек сплавлялся на надувных лодках в водах Магелланова пролива, у берегов чилийской Патагонии, вместе с отцом. 24-летний парень плыл немного впереди родителя, когда из глубины воды выплыл кит и проглотил его. Момент был зафиксирован на видео.

На какое-то время юноша исчез под водой вместе с китом, а затем неожиданно выплыл. Оказалось, что млекопитающее просто выплюнуло его.

«Я увидел темно-синий и белый цвета, прежде чем почувствовал, как что-то скользкое коснулось моего лица. Я закрыл глаза, готовясь к удару, но он был мягким, как будто меня ударила волна. <…> Когда его пасть сомкнулась вокруг меня, я почувствовал, что попал в водоворот, лежу и кружусь», - поделился молодой человек.

Спасло его то, что он вовремя задержал дыхание и закрыл глаза. Юноша отделался лишь испугом.

К слову, морской биолог Мария Хосе Перес Альварес, комментируя произошедшее, отмечала — горбатые киты чисто физически не могут съесть человека из-за маленького пищевода. Поэтому опасность они представляют только из-за больших размеров.

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