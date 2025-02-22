Без еды, воды и какого-либо желания: кот за месяц невольно переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов

Черно-белый кот за четыре недели невольно преодолел Атлантику. Он укрылся в грузовом контейнере на борту торгового корабля и месяц провел без еды, воды и солнечного света, передает NOS Nieuws.

Корабль шел от нидерландской провинции Северный Брабант до острова Кюрасао, расположенного неподалеку от Венесуэлы. Вместе с ним тысячи километров преодолел кот, который оказался заперт в грузовом контейнере.

Когда питомца обнаружили, то он не позволил приблизиться к себе. Испуганное животное удалось поймать благодаря хитрости: его заманили в клетку с едой.

Как кот попал на корабль, пока не известно. Сейчас жизни невольного пассажира ничего не угрожает. О нем заботятся волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Махачкале нашли кота «Хатико». Он в течение 7 лет не уходит с могилы своего хозяина.