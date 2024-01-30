Почему в кино невозможно создать точный образ Кота Бегемота: объясняет Дмитрий Куклачев

Неделю назад в прокат на российские экраны вышла третья экранизация «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина. Заслуженный артист России, дрессировщик кошек Дмитрий Куклачёв объяснил, почему в кино нельзя воссоздать точный образ Кота Бегемота.

Дрессировщик уверен: реализация мистического образа в кино вызывает сложности. Мистический образ каждый поклонник романа воспринимает по-своему. Любая экранизация будет отличаться от оригинала.

«Тут нужно больше идти не по пути критики, а по пути общего восприятия, потому что у каждого в голове всё равно будет свой Кот Бегемот», — цитирует Куклачева-младшего Абзац.

Самым близким героем для Дмитрия стал Кот Бегемот из многосерийного фильма Владимира Бортко.

В России вышло три экранизации романа. Первый фильм снял режиссер Юрий Кара в 1994 году. В нем в образе кота Бегемота предстал народный артист России Виктор Павлов.

В 2005 году вышла экранизация романа Владимира Бортко, в которой сыграл Бегемота Александр Баширов. Он исполнил роль в человеческом обличье, а в животном — Вано Миранян, снявшийся в костюме.

Ранее Ксения Собчак высказалась о новой экранизации «Мастера и Маргариты».