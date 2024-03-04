Побег был подстроен: потерявшая обезьяну женщина пожаловалась на мошенничество

Женщина купила у владелицы обезьяну, которая сбежала на Ленинградском вокзале в Москве. Потерявшая зверька жительница уверена, что в этом замешана прежняя хозяйка. Об истории сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в субботу днем. Жительница Санкт-Петербурга за 100 тысяч рублей купила трехмесячного самца породы белая игрунка по клике Абу, объявление о продаже которого появилось в Интернете. Владелица отдала зверька в клетке из обычной коробки с щелью для воздуха, чтобы животное не задохнулось. Через отверстие питомец и сбежал прямо в кафе на Ленинградском вокзале.

Очевидцы пытались поймать обезьяну, но ничего не получилось. В итоге женщина уехала в Петербург, но обратилась в прежней хозяйке и рассказала о случившемся. На что она ответила, что приедет на место происшествия.

Прежняя владелица заявила, что не может поймать животное. Но по словам сотрудников кафе, женщина приманила Абу и забрала его с собой. После инцидента она перестала отвечать на звонки. Так что жительница Петербурга решила, что ее обманули. Она убеждена, что побег обезьяны организовала прежняя хозяйка, и намерена обратиться в полицию.

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