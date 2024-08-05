Актер Никита Джигурда дал просящему деньги мужчине автограф вместо купюр

Лидер и бессменный гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о необычном случае, связанном с другом Никитой Джигурдой. Кроме того, в беседе с сайтом «Страсти» он охарактеризовал актера и пояснил, каким он является в реальной жизни и отличается ли от экранного образа.

Музыкант вспомнил, как когда-то они давали вместе с Никитой концерт в Нижнем Новгороде. Тогда к артисту подошел человек потрепанном вида «явно с похмелья».

«Обратился со словами: «Джигурда, дай денег». На что Никита ему ответил: «Зачем тебе деньги, давай я тебе лучше дам автограф. Деньги у тебя все равно закончатся быстро, а автограф останется на память», – поделился Горбашов.

Алексей прокомментировал экранный образ друга и признался, что Никита – потрясающий актер.

«В жизни он тонкий, умный человек, с которым интересно поговорить на разные темы», – добавил гитарист.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, почему соседи просили Никиту Джигурду пощадить их.