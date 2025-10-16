Плетки и наркотики*: российского стилиста обвинили в проведении сомнительных тренингов

Бывшие сотрудницы имидж-студии стилиста Дениса Осипова обвинили его в проведении БДСМ-корпоративов и курсов пикапа по программе Алекса Лесли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказала изданию одна из экс-сотрудниц, она участвовала в 21-дневном тренинге, где задания включали обсуждение интимных фантазий с коллегами и телесные практики с применением плёток. По её словам, сам 60-летний Осипов активно участвовал в процессах и раздевался догола. Девушка отмечает, что боялась потерять работу, поэтому выполняла требования.

Другие бывшие сотрудницы подтвердили, что подобная практика продолжается около 15 лет. Они также утверждают, что на мероприятиях присутствовали люди в состоянии наркотического опьянения* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Сам Осипов признал факты раскрепощения на корпоративах, но объяснил это профессиональной необходимостью для парикмахеров. Он отрицал случаи полного раздевания и заявил, что 80% сотрудников лояльно относятся к таким мероприятиям.

Ранее активисты пожаловались на экс-чиновницу из Новосибирска из-за клипа с распятием.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность